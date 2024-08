Tydzień po zamachu Ismaila Hanije w Teheranie 61-letni Jahja Sinwar został mianowany nowym liderem palestyńskiego Hamas u . Sinwar był już dobrze znany izrael skim służbom - to w końcu główny odpowiedzialny za październikowy atak na Izrael, którego konsekwencje, w postaci trwającej wojny w Strefie Gazy, cały czas wstrząsają regionem. Postać Sinwara rozbudza emocje izraelskich komentatorów. Od kilku dni w tamtejszych mediach krążą urywki z wywiadu z generałem Danem Goldfusem - dowódcą 98 Dywizji Izraelskiej Piechoty - który opisał, w jaki sposób żołnierze znaleźli jego podziemną kryjówkę. I jak to byli "o włos" od jego ujęcia.

Strefa Gazy. Jahja Sinwar na celowniku izraelskich służb

Sinwar to obecnie najbardziej poszukiwany człowiek na Bliskim Wschodzie . W zeszłym miesiącu Siły Obronne Izraela zabiły dowódcę wojskowego skrzydła Hamasu Muhammada Deifa , który również odpowiadał za scenariusz październikowego ataku. Kolejny był wspomniany Hanije, choć Izrael jak na razie nie przyznał się do zamachu na terenie Iranu . 61-letni polityk jest zatem bardzo ostrożny.

Jak działa nowy lider Hamasu?

Portal odwołuje się do wspomnianych doniesień o "uciekającym Sinwarze" i gorącej kawie w tunelach Gazy. Jak stwierdzono, choć polityk może i czuje na karku oddech izraelskiej armii, zawsze znajduje jednak skuteczny sposób na to, by uciec i jednocześnie "zakulisowo" zarządzać Hamasem. "Fakt, że Hamas wyniósł go teraz na swojego 'politycznego' przywódcę, pokazuje, że nie ma różnicy między 'wojskowym' i 'politycznym' skrzydłem Hamasu, a organizator masakry z 7 października ma obecnie pełnię kontroli" - komentuje serwis.