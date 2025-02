W sobotę 1 lutego w rejonie Sabaudii we Francji doszło do groźnego osunięcia skał, które zablokowały kluczową drogę, prowadzącą do popularnych ośrodków narciarskich. Na szczęście nikomu nie stała się krzywda, ale tysiące turystów utknęły w gigantycznych korkach. Wśród pasażerów byli także Polacy.