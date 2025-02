Historyczne śnieżyce na Hokkaido

W wielu miejscach doszło do paraliżu komunikacyjnego. Z powodu fatalnych warunków atmosferycznych linie lotnicze All Nippon Airways i Japan Airlines odwołały we wtorek odpowiednio 34 i 29 lotów, co uniemożliwiło podróż łącznie około 5800 osobom. Zamknięto pasy startowe na lotniskach w Obihiro i Kushiro.