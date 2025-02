Skutki tych zjawisk odczuje około 80 mln mieszkańców USA - ostrzega Narodowa Służba Meteorologiczna. W niektórych regionach do niedzielnego południa spadnie więcej śniegu niż w ciągu ostatnich dwóch zim razem wziętych. W północnej części stanu Nowy Jork oraz regionu Nowej Anglii, w tym w mieście Boston , można spodziewać się ponad 30 cm śniegu.

USA. Fatalne prognozy. Zapowiadają potężne uderzenie zimy

Jak podał CNN, burza przemieszcza się z bardzo szybką prędkością, a dystans od wybrzeża do wybrzeża pokona w mniej niż 72 godziny. Zaprezentowana interaktywna mapa sugeruje, że największe opady śniegu zostaną odnotowane wzdłuż granicy Stanów Zjednoczonych z Kanadą. Portal zaznaczył, że w Pensylwanii i New Jersey dojdzie do "mieszanki" marznącego deszczu oraz deszczu ze śniegiem.