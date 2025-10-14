W skrócie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Uniwersytet Jagielloński zajęły najwyższe pozycje spośród polskich uczelni w rankingu Times Higher Education World University Rankings 2026. Mimo to uniwersytety znalazły się daleko za pierwszą setką.

Wrocławska uczelnia wyróżniła się szczególnie w kategorii jakości badań, plasując się w pierwszej pięćsetce na świecie.

W zestawieniu sklasyfikowano 42 polskie uczelnie, a globalnie – 2191 uniwersytetów z ponad 100 krajów.

W Times Higher Education World University Rankings 2026 sklasyfikowano 2191 uczelni z ponad 100 krajów świata, w tym 42 z Polski.

Oceniano je w pięciu kategoriach: nauczanie, środowisko badawcze, jakość badań, umiędzynarodowienie i współpraca z przemysłem.

Światowy ranking uczelni. Jakie miejsca zajęły polskie uniwersytety?

Wraz z Oxfordem na podium rankingu THE WUR 2026 stanęły dwie amerykańskie uczelnie: Massachusetts Institute of Technology (czyli popularny MIT) i Harvard University.

Najwyższe pozycje wśród polskich uczelni zajęły w przedziale miejsc 501-600 - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Dla wrocławskiej uczelni medycznej miejsce w tej grupie oznacza utrzymanie pozycji sprzed roku, gdy również była klasyfikowana w tym przedziale jako jedyna polska uczelnia.

Z pozostałych polskich uczelni Uniwersytet Warszawski zajął miejsce w przedziale (601-800), a Uniwersytet Medyczny w Łodzi (801-1000).

W przedziale 1001-1200 sklasyfikowano Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Gdańską, Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Śląską.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Wskazano największy atut uczelni

W komunikacie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu napisano, że atutem w tegorocznej edycji rankingu okazał się dla tej uczelni obszar Research Quality (jakość badań - red.), w którym uplasowała się w pierwszej pięćsetce uczelni na świecie.

Wskaźnik ten obejmuje m.in. wpływ cytowań, siłę i doskonałość badań oraz ich znaczenie dla międzynarodowego środowiska naukowego.

"To obiektywne potwierdzenie, że konsekwentne budowanie jakości w nauce przynosi wymierne rezultaty. Nie liczba publikacji, ale ich jakość ma kluczowe znaczenie. Od kilku lat systematycznie budujemy system, który premiuje dobre badania, dzięki temu rośnie nasza widoczność oraz wzmacnia się pozycja w światowej nauce" - powiedział cytowany w komunikacie rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski.

Ranking z roku 2025. Pozycje polskich uczelni

W zeszłorocznym rankingu - rankingu THE WUR 2025 - podium wyglądało tak samo.

Wśród polskich uczelni najlepiej wypadł Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu plasując się w grupie 501-600. Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski zostały sklasyfikowane w grupie 601-800.

Niżej na liście znalazł się Uniwersytet Medyczny w Łodzi - 801-1000.

Przedział 1001-1200 to grupa, w której znalazł się Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W sumie w rankingu znalazły się 44 uczelnie z Polski.

Ranking publikowany jest przez THE World Universities Insights, firmę wyspecjalizowaną w usługach marketingowych na rzecz instytucji szkolnictwa wyższego w różnych krajach.

Dane gromadzone są na podstawie ankiet naukowców oraz danych dostarczonych przez uczelnie poprzez dedykowany do tego celu portal. W części dotyczącej wskaźników bibliometrycznych informacje pobierane są z bazy danych Scopus.

