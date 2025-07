To, że petycja trafiła do Sejmu, nie oznacza, że będzie rozpatrzona pozytywnie. Dokument musi przejść przez odpowiednią procedurę. Jeszcze w maju został skierowany do Komisji do Spraw Petycji, która rozpatruje jej zasadność. Ma na to trzy miesiące, lecz w przypadku wystąpienia okoliczności od niej niezależnych, termin może się przedłużyć do pół roku.