Best Global Universities to ranking opracowywany przez amerykańską firmę U.S. News & World Report. Ocenia on uniwersytety z całego świata, biorąc pod uwagę 13 wskaźników, m.in. wyniki badań, reputację, czy współpracę międzynarodową. To jedno z czterech najważniejszych międzynarodowych zestawień tego typu.

Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce

Zestawienie Best Global Universities 2025 obejmuje 2250 uczelni na całym świecie. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uplasował się w tym rankingu na 427. pozycji, co daje mu pierwsze miejsce wśród polskich uczelni.

Niedaleko za nim znalazł się Uniwersytet Warszawski, zajmując 468. miejsce. Miejsce na podium dopełniła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Najlepsze uczelnie świata według rankingu BGU

Na czele Best Global Universities od lat znajduje się Harvard University. W 2025 roku całe podium zajęły uczelnie ze Stanów Zjednoczonych: miejsce drugie należy do Massachusetts Institute of Technology, a trzecie do Stanford University.

O możliwość studiowania na tych uczelniach starają się osoby z całego świata. Ich ukończenie jest najlepszym startem do kariery zawodowej i naukowej.

UJ kontra UW. Co ranking to inny wynik

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński od lat konkurują między sobą w różnych rankingach. Spośród nich oprócz Best Global Universities dla tych uczelni równie ważny jest QS World University Rankings (QS WUR).

I tu powody do zadowolenia może mieć UW, który zajął w tym zestawieniu pierwsze miejsce, znajdując się na 271. pozycji na świecie. UJ uplasował się nieco niżej, bo na 303. miejscu, co dało mu drugie miejsce w Polsce. W tym rankingu podium zamyka Politechnika Warszawska (miejsce 487).

Źródło: uczelnie.info.pl

Szczyt w Waszyngtonie bez Polski. Rzecznik rządu w ''Gościu Wydarzeń'': Powinien być tam prezydent Polsat News Polsat News