Prokuratura miała zdobyć zeznania czterech osób, z których wynikać ma, że zajmowały się one załatwianiem dyplomu dla wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka - informuje serwis Goniec.pl.

Sprawa sięgać ma początku 2024 roku. To wówczas do polityka w rządzie Donalda Tuska zgłosić się miał jeden z rekruterów Collegium Humanum - Bernard K. W połowie maja został on zatrzymany przez CBA w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości na uczelni.