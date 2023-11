Turcja. Hakan Ayik w rękach służb. Rozbili międzynarodowy gang

Jak przekazał turecki minister, przywódcy gangu i członkowie organizacji prowadzili działalność przestępczą. Polegała on m. in. na przemycie narkotyków z Ameryki Południowej do Australii, Holandii i Hongkongu oraz upłynnianiu dochodów uzyskanych z nielegalnych interesów.