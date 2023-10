Czeski gang złodziei rozbity. Polskie służby w akcji

Kierowcy o kradzieżach: Brakowało reflektorów. Nic innego nie znikało

Jedna z ofiar kradzieży tak relacjonowała jedną z tego typu sytuacji: - Wróciłem do domu z pracy około trzeciej nad ranem i zaparkowałem samochód - mówił, dodając, że kiedy wrócił na miejsce rano, "boczna szyba była wybita, a przednich reflektorów brak. Nic innego nie zniknęło".

Inny z okradzionych kierowców przekazał, że samochód w żaden sposób nie był przeszukiwany, bo złodzieje "na pewno znaleźliby coś w bagażniku". - Wszystko, co chcieli zrobić, to dostać się do wnętrza i otworzyć przednią maskę. Potem zdemontowali światła - mówił. Przekazał także, że takich przypadków było więcej, a jako łup wybierano samochody marki skoda.