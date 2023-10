Polskie służby we współpracy z niemieckimi mundurowymi rozbiły gang złodziei samochodów. Zatrzymano dziewięciu podejrzanych, wszyscy trafili do aresztu. Sprawcy stoją za kradzieżą ponad stu luksusowych samochodów i motocykli na terenie Niemiec. Następnie pojazdy były przerzucane do Polski i sprzedawane.