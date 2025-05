Słowa Merza o zniesieniu ograniczeń traktowano bowiem jako sygnał, że rząd nowego kanclerza gotowy jest "zrealizować obietnicę wyborczą i dostarczyć do Ukrainy rakiety Taurus", na co dotąd nie zgadzał się gabinet Olafa Scholza.

We wtorek jednak Merz próbował wycofywać się ze swoich słów. Stwierdził, że odnosił się do tego, co dzieje się w ostatnich miesiącach, a więc że Ukraina ma prawo używać zachodnią broń do ataków na terenach Rosji - opisuje Politico.