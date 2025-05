Merz gotowy na rozmowę z Putinem. Kanclerz Niemiec postawił jeden warunek

- Jeśli taka okazja się nadarzy, zrobię to. Ale we współpracy ze wszystkimi europejskimi partnerami - powiedział Friedrich Merz w odpowiedzi na pytanie, czy zadzwoni do Władimira Putina. Kanclerz Niemiec był w sobotę, wspólnie z innymi przywódcami, w Kijowie. W rozmowie z telewizją ZDF zaznaczył, że Europa stanowi zjednoczony front i wspiera Ukrainę. Przypomnijmy, w listopadzie 2024 roku na telefon do Putina zdecydował się poprzednik Merza Olaf Scholz.