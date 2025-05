Hołd na Majdanie to pierwszy oficjalny punkt wizyty europejskich przywódców , którzy przyjechali do stolicy Kijowa, gdzie razem z prezydentem Ukrainy wezmą udział w spotkaniu tzw. "koalicji chętnych".

Uroczystość na Majdanie Niepodległości uświetniła kompania reprezentacyjna Sił Zbrojnych Ukrainy wraz z orkiestrą wojskową. Po zapaleniu zniczy przywódcy oraz pierwsza dama Ukrainy pozowali do zdjęcia.

Przed przyjazdem do Kijowa, Starmer, Merz i Macron spotkali się z Tuskiem w Rzeszowie . W piątek wieczorem w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie przedstawiające przywódców przy jednym stole.

"W drodze do Kijowa. Dla Ukrainy, dla Europy " - napisał na swoim profilu w serwisie X francuski prezydent. "Polska, Francja, Niemcy, Wielka Brytania przy jednym stole. Rzeszów, piątek wieczór" - czytamy z kolei w publikacji Tuska.

Majdan Niepodległości to główny plac ukraińskiej stolicy, na którym odbywały się ukraińskie rewolucje : pomarańczowa (2004-05) i godności, znana jako Euromajdan (2013-14).

Pomarańczowa rewolucja to protesty, które wybuchły jesienią 2004 r. w związku ze sfałszowaniem wyników wyborów prezydenckich przez obóz władzy, reprezentowany przez prorosyjskiego kandydata na prezydenta Wiktora Janukowycza . Jego przeciwnikiem był wówczas kandydat obozu opozycji, Wiktor Juszczenko .

Rewolucja godności przeszła natomiast do historii jako masowe wystąpienia społeczne przeciwko Janukowyczowi, który został prezydentem po Juszczence. Demonstracje wybuchły w listopadzie 2013 r. w reakcji na odmowę podpisania przez Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. W ciągu kilku dni najkrwawszych starć z ukraińską milicją i oddziałami specjalnymi zginęło ponad 100 protestujących . Zostali zapamiętani jako Niebiańska Sotnia.

Protesty rewolucji godności trwały do lutego 2014 r., gdy Janukowycz został obalony i uciekł do Rosji. Zapoczątkowało to serię wydarzeń, m.in. dokonaną przez Rosję nielegalną aneksję ukraińskiego Krymu oraz wojnę ze wspieranymi przez Moskwę tzw. separatystami w Donbasie.