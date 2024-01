Miał być następcą Donalda Trumpa. Gwiazda Republikanów rezygnuje

Ron DeSantis oświadczył, że popiera Donalda Trumpa . Z sondażu opublikowanego w niedzielę wynika, że były prezydent USA zwiększył swoją przewagę w stanie New Hampshire i po raz kolejny zapewnił sobie nominację.

Jak wynika z sondażu CNN/University of New Hampshire, Trump jest pierwszym wyborem dla 50 proc. prawdopodobnych wyborców Partii Republikańskiej w prawyborach, co zwiększa jego przewagę nad Nikki Haley, która obecnie ma poparcie 39 proc.