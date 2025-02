Miał być gorący pocałunek, skończyło się na policji. Skandal w Korei Południowej

"Jeden pocałunek może złamać całe życie kobiety" - pisał Oscar Wilde. Cóż, w tym przypadku jest to bardzo możliwe. 50-letnia obywatelka Japonii ma bowiem odpowiedzieć za to, że w przypływie emocji rzuciła się na gwiazdora południowokoreańskiej grupy k-popowej i pocałowała go w policzek. Policja prowadzi śledztwo i wzywa kobietę na przesłuchanie.