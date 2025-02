Samolot linii Japan Airlines zahaczył prawym skrzydłem o ogon stojącej maszyny Delta Air Lines . Do kolizji doszło na lotnisku w pobliżu Seattle podczas kołowania japońskiej maszyny.

Samolot japońskich linii lotniczych czekał w kolejce do odladzania przed wylotem do Puerto Vallarta w Meksyku . Na jego pokładzie znajdowało się już 142 pasażerów i sześciu członków załogi .

USA: Groźna kolizja na lotnisku. Pasażerowie musieli opuścić pokład

Jeden z podróżnych, Jason Chan, powiedział agencji Associated Press, że w chwili uderzenia samolot lekko się zatrząsnął, a potem "kołysał się tam i z powrotem". Wkrótce potem kapitan oznajmił, że ogon samolotu został uderzony i ogłosił, by pasażerowie - zachowując spokój - opuścili pokład. Później zostali oni odwiezieni autobusami z powrotem do terminalu.