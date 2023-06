Metalowy gruz na powierzchni. Tyle zostało z Titana

Po raz pierwszy od tragedii w pobliżu wraku Titanica światło dzienne ujrzały szczątki komercyjnej łodzi podwodnej Titan. Jak informują media, to, co zostało z pojazdu, w środę wyładowano na terenie Kanady. Wiadomo, że grupa poszukiwawcza odnalazła tylną pokrywę Titana oraz ramę do posadzenia łodzi na dnie oceanu.

Zdjęcie Katastrofa Titana. Tyle zostało z łodzi podwodnej / Paul Daly / East News