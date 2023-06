Był w Titanie kilka dni przed implozją. Mówi o awariach, pokazuje nagrania

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Testowy rejs Titana został przerwany tuż po zanurzeniu z powodu awarii i problemów ze sterowaniem - wynika z relacji amerykańskiego youtubera, który na kilka dni przed fatalnym rejsem sam płynął łodzią podwodną podczas jednego z próbnych zanurzeń. Jednostka była kierowana za pomocą pada do gier wideo, a silnik tracił łączność z kontrolerem. - Gdyby nie kłopoty to być może zeszlibyśmy niżej i to podczas naszego rejsu łódź mogłaby implodować - powiedział youtuber.

Zdjęcie Amerykański youtuber odbył podróż łodzią podwodną Titan na kilka dni przed katastrofą / @DALLMYD / YouTube