Spięcie w Brukseli. W tle "wybory" na Białorusi

W związku z tym Wysoka Przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas oraz Komisarz UE ds. rozszerzenia UE Marta Kos zostały zmuszone do opublikowania swojego oświadczenia, w którym stwierdzono fikcyjność i bezprawność głosowania z 26 stycznia.

Białoruś. Komisja podała oficjalne wyniki "wyborów" prezydenckich

Łukaszenka mówił o Polsce. Wspomniał o rolnikach

W niedzielę podczas konferencji Łukaszenki rzeczniczka dyktatora zacytowała wpis Radosława Sikorskiego w portalu X. "Dziś 'wybory' na Białorusi. Oczekiwanie kto zostanie ogłoszony zwycięzcą jest nie do zniesienia. Przy okazji, proszę media o nienazywanie Aleksandra Łukaszenki ostatnim dyktatorem Europy bo to nie fair. W złodziejstwie, represjach i agresji międzynarodowej Władimir Putin go dogonił i przegonił" - wskazał szef polskiej dyplomacji.