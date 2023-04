- Ale nad Mołdawią dodatkowo ciąży cień rosyjskiego zagrożenia i rosyjskiego garnizonu obecnego w Naddniestrzu. To wyzwanie, z którym Mołdawia musi się dodatkowo mierzyć. Moskwa straszy rząd w Kiszyniowie regularnie na najróżniejsze sposoby - opisywał szef polskiego rządu.

Jak podkreślił Morawiecki, dlatego tym bardziej "trzeba docenić wysiłek premiera Receana i prezydent Mołdawii Mai Sandu, którzy starają się w pokojowy sposób ułożyć życie ze swoimi sąsiadami i stać się częścią europejskiej rodziny narodów, również w sposób zinstytucjonalizowany".

Mateusz Morawiecki w Kiszyniowie: Staramy się wyciągnąć z Warszawy do Mołdawii pomocną dłoń

- Staramy się wyciągnąć z Warszawy do Mołdawii pomocną dłoń i ustabilizować sytuację w tym kraju. Pomagamy na wielu poziomach, by mógł się on stać częścią Unii Europejskiej - powiedział szef polskiego rządu i podkreślił, jak ważne było dla Polski przystąpienie do NATO i UE". Zaznaczył, że Polacy doskonale rozumieją, czym jest "gorący oddech rosyjskiego niedźwiedzia na naszym karku", dlatego są otwarci na wspólne działanie w celu pozbycia się zagrożeń.

Podczas konferencji Mateusz Morawiecki poinformował, że zdecydował o przekazaniu Mołdawii 20 przemysłowych generatorów prądu, które mają zabezpieczać mołdawskie szpitale oraz inne instytucje publiczne przed konsekwencjami wyłączenia prądu.





"Polska pomaga Mołdawii na wielu poziomach"

- Również nasz narodowy przewoźnik LOT rozwija połączenia lotnicze z Mołdawią. Dzisiaj jest to około 13 połączeń tygodniowo między Warszawą a Kiszyniowem. To też przyczynia się do zwiększenia szans na połączenia gospodarcze między Mołdawią a Polską - podkreślił Mateusz Morawiecki. Ponadto premier Polski zaznaczył, że pomoc realizowana jest także przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem jest rozwój mołdawskich instytucji, co ma przełożyć się na "rozwój gospodarki po pandemii, kryzysie inflacyjnym i energetycznym zgotowanym przez Rosję".

Prezes Rady Ministrów dodał też, że w dobie wojen hybrydowych istotne jest bezpieczeństwo cyfrowe i powiedział, że Polska jest gotowa na wsparcie Mołdawii także w tym zakresie".

Premier Mołdawii: Chcemy wzmocnić współpracę z Polską

Premier Mołdawii Dorin Recean podkreślił rolę Polski w gospodarce swojego kraju, mówiąc, że "Polska już znajduje się wśród dziesięciu największych, najważniejszych krajów, jeżeli chodzi o wymianę handlową z Republiką Mołdawii". Poinformował także o podpisanych memorandach w zakresie budowy kolei, transportu i OZE oraz zaprosił Polaków, by odwiedzili jego kraj i zobaczyli, jakie są w nim możliwości inwestycyjne.