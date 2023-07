Zełenski: Rosja zabija obywatela Ukrainy

Na stan zdrowia byłego prezydenta Gruzji zwrócił uwagę także Wołodymyr Zełenski.

"W tej chwili Rosja zabija obywatela Ukrainy Micheila Saakaszwilego z rąk władz gruzińskich. Wielokrotnie wzywaliśmy oficjalne Tbilisi do zaprzestania tych nadużyć i wyrażenia zgody na powrót Saakaszwilego do Ukrainy. Nasi partnerzy we współpracy z Ukrainą również zaoferowali różne opcje ratunkowe" - napisał prezydent Ukrainy.

Poinformował, że wezwał ambasadora Gruzji w Ukrainie, by "wyrazić stanowczy sprzeciw" i "poprosić o opuszczenie Ukrainy w ciągu 48 godzin w celu przeprowadzenia konsultacji z Tbilisi".

"Wzywam władze gruzińskie do przekazania Ukrainie obywatela Ukrainy Micheila Saakaszwilego w celu niezbędnego leczenia i opieki. Apeluję do naszych partnerów, aby zajęli się tą sytuacją, nie ignorowali jej i uratowali tego człowieka. Żaden rząd w Europie nie ma prawa do egzekucji ludzi, życie jest podstawową wartością europejską" - podkreślił Zełenski.