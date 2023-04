Grigorij Azarenok jest znanym białoruskim propagandystą. W lutym w swoim programie groził atakiem na Polskę. Zarzucił też m.in. premierowi Morawieckiemu, że ten "przygotowuje się do wojny".

- Wczoraj zamknął punkt kontrolny z Białorusią. Zapowiedział, że zamknie resztę. Słuchaj no, pierdzistołku, jeśli choćby jedną prowokację wymyśli twoje pszepaństwo ("pszek" to po rosyjsku obraźliwe określenie Polaka - red.) - rakiety Polonez i Iskander nie przechodzą przez kontrolę, nie potrzebują wiz,a same punkty przestaną istnieć razem z twoim aroganckim rządem - mówił wówczas.

Reklama

W sobotę sieć obiegło wideo ze spotkania białoruskiego dyktatora z Azarenokiem. Mężczyźni w militarnych ubraniach, w otoczeniu grupy osób, rozmawiają. W pewnym momencie Alaksandr Łukaszenka wręcza propagandyście młot kowalski - symbol propagowany przez Grupę Wagnera.