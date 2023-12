Łukaszenka ochrypł. "Zalecenia nie działają"

Alaksandr Łukaszenka zorganizował konferencję dotyczącą cen, podczas której zmagał się z problemami zdrowotnymi, co sam przyznał. - Nie mam głosu, dlatego będę musiał szeptać - oświadczył zachrypniętym głosem. Lekarz dyktatora tłumaczy, że Łukaszenka jest "bardzo niewygodnym pacjentem. Praktycznie niemożliwe jest zmuszenie go do przestrzegania reżimu leczniczego".