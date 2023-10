Białoruś otwiera się na Polaków. Powstał serwis w języku polskim

- Polska wersja strony to możliwość dotarcia do naszych sąsiadów, zwykłych Polaków, z tym, co próbuje ukryć przed nimi ich własna władza - zaznaczyła dyrektor generalna agencji Iryna Akułowicz. Dodała, że zachodnie media blokują niektóre tematy, co może spowodować napływ polskich odbiorców do rządowego serwisu informacyjnego.