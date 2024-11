- Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała nam, że konflikty zbrojne mają również poważne konsekwencje klimatyczne , prowadzą do wielu zniszczeń, dlatego musimy podejmować kompleksowe działania - zaznaczył Duda.

- Polska ceni tę rolę lasów i dba o nie , ponieważ są one także domem i siedliskiem dla wielu gatunków roślin, zwierząt i grzybów żyjących w Polsce - oświadczył prezydent Polski i właśnie te słowa wywołały oburzenie Alaksandra Łukaszenki .

Alaksandr Łukaszenka o Polsce: Robią straszną rzecz

"Andrzej Duda mówił o tym, jak Polska chroni florę i faunę, ale nigdy nie wspomniał, jak jego kraj zbudował płot w Puszczy Białowieskiej, przez co teraz giną tam zwierzęta " - pisze w czwartek rządowa agencja BiełTA.

Redakcja cytuje Alaksandra Łukaszenkę, który również był obecny na szczycie w Baku. - Co za straszna rzecz, jaką robią. Wycięli tę Puszczę Białowieską, a on mówi o roślinach. Już się go nie czepiałem, chociaż tezy wynotowałem. Myślę: tak nie można - oświadczył przywódca Białorusi.