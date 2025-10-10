W skrócie W Gabinecie Owalnym zauważone zostały modele łuku triumfalnego, który przypomina ten ulokowany w Paryżu, co wywołało zainteresowanie mediów.

Budowla miałaby upamiętnić 250. rocznicę niepodległości USA, która przypadnie w 2026 roku.

Projekt oraz zmiany w Białym Domu budzą zaniepokojenie architektów, którzy obawiają się ograniczenia różnorodności architektonicznej.

Modele łuku dostrzeżono podczas czwartkowego spotkania Trumpa z prezydentem Finlandii Alexem Stubbem. Większy z nich jest na tyle szczegółowy, że widać na nim złotego orła trzymającego pochodnię, a po jego bokach dwa białe orły - podała jako pierwsza agencja AFP.

Monument wydaje się być wzorowany na Łuku Triumfalnym w Paryżu, którego budowę zlecił Napoleon, by uczcić żołnierzy walczących podczas rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich.

Biały Dom nie odpowiedział na pytania o te plany, ale Axios zwraca uwagę, że na facebookowym profilu "Trump na prezydenta" zamieszczono rysunek takiego samego łuku, łącząc tę inicjatywę z obchodami 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych, która będzie obchodzona w przyszłym roku.

Portal przypomina, że Trump zdążył już ozdobić "niegdyś spartański" Gabinet Owalny licznymi złoceniami, ornamentami i obrazami, a Ogród Różany przed Białym Domem został pokryty płytami, na których ustawiono stoły i żółte oraz białe parasole.

Ponadto prezydent nakazał budowę sali balowej w Białym Domu. Ma ona kosztować 200 milionów dolarów i zostanie sfinansowana z datków od Trumpa i "innych darczyńców-patriotów".

Pod koniec sierpnia Trump podpisał rozporządzenie instruujące architektów budynków administracji federalnej, by budowali je w stylu klasycystycznym, inspirowanym starożytną Grecją i Rzymem.

Biały Dom wyjaśnił, że w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są inne style, ale muszą one "wyrażać godność, energię i stabilność amerykańskiego rządu" i zdobyć uznanie opinii publicznej. Administracja ma być informowana o projektach odbiegających od klasycyzmu.

Amerykański Instytut Architektów wyraził "poważne zaniepokojenie", podkreślając, że budynki publiczne powinny odzwierciedlać różnorodność kulturową i geograficzną kraju.

