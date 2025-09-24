O niecodziennej instalacji artystycznej donosi "The Washington Post". Gazeta wskazuje przy tym, że jest to najnowsza z serii rzeźb krytycznych wobec prezydenta Donalda Trumpa.

Pomnik obrazuje dwie postacie - prezydenta USA Donalda Trumpa oraz zmarłego miliardera i finansistę Jeffreya Epsteina. Monument przedstawia tych dwóch panów - zwróconych do siebie i trzymających się za ręce, jednocześnie stojących na jednej nodze.

USA. Pomnik Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina

Z informacji "Washington Post" wynika, że na postumencie pomnika znajduje się tablica z napisem:

Świętujemy długotrwałą więź między prezydentem Donaldem J. Trumpem a jego 'najbliższym przyjacielem' Jeffreyem Epsteinem.

Z ustaleń amerykańskiej stacji telewizyjnej CBS wynika, że za postawienie pomnika odpowiada grupa nieznanych sprawców.

Media zauważają jednak, że monument cieszy się olbrzymim zainteresowaniem ze strony mieszkańców Waszyngtonu, jak i turystów, którzy przybyli do stolicy Stanów Zjednoczonych.

Pomnik Trumpa i Epsteina w Waszyngtonie. Seria instalacji

Jak informuje "The Washington Post", to drugi pomnik Donalda Trumpa, który krytycznie przedstawia postać prezydenta USA.

Na The Mall w Waszyngtonie - głównej arterii prowadzącej do Kapitolu - w ubiegłym tygodniu zaobserwować można było 3,6 metrową, "złotą" postać Trumpa, trzymającego w ręku Bitcoina.

Jednak osoba, która w rozmowie z gazetą przedstawiła się jako autor pomnika Trumpa i Epsteina, zaznaczyła, że nie ma ona nic wspólnego z wcześniejszą instalacją.

Dziennik zauważa, że monument wpisuje się w serię innych prac nieznanej grupy twórców. Chodzi m.in. o instalację z czerwca tego roku pt. "Zatwierdzone przez dyktatora". Obrazowała ona oświadczenia poparcia dla Donalda Trumpa, złożone przez autorytarnych przywódców: Władimira Putina, premiera Węgier Viktora Orbana, byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro i przywódcę Korei Północnej Kim Dzong Una.

Pomnik Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina. Biały Dom reaguje

Na pojawianie się nowej instalacji zareagował Biały Dom, który skrytykował samą pracę oraz jej twórców.

"Liberałowie mogą wydawać swoje pieniądze, jak chcą, ale to, że Epstein znał Donalda Trumpa, nie jest żadną nowiną. Donald Trump wyrzucił Epsteina ze swojego klubu za to, że był draniem" - napisała w komunikacie rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson.

Jak dodała, "demokraci, media i organizacja, która wydaje pieniądze na ten pomnik, wiedzą o Epsteinie i jego ofiarach od lat i nie zrobili nic, żeby im pomóc".

Jackson wskazała przy tym, że Trump jest pierwszą osobą, która zdecydowała się na ujawnienie dokumentów w sprawie Epsteina oraz wzywa do pełnej transparentności w tym temacie.

"The Washington Post" podkreśla, że na ten moment nie ma żadnych dowodów na "jakiekolwiek niewłaściwe zachowanie prezydenta Trumpa" w związku ze sprawą Jeffreya Epsteina.

Sprawa Jeffreya Epsteina. Pojawia się nazwisko Trumpa

Jeffrey Epstein został skazany za przestępstwa seksualne, za co groziło mu 45 lat więzienia. Miliarder był także w przeszłości zatrzymany za nakłanianie do nierządu, oskarżano go o molestowanie i wykorzystywanie, także nieletnich.

Prokuratura zarzuciła także Jeffreyowi Epsteinowi sprowadzanie do swoich posiadłości - również na prywatną wyspę - nieletnich osób, którym oferował pieniądze w zamian za współżycie. Osoby te miały być także wykorzystywane przez innych milionerów, których zapraszał Epstein.

Mężczyzna został zatrzymany w sierpniu 2019 roku. Miesiąc później jego ciało zostało znalezione w celi.

W styczniu 2024 roku amerykański sąd ujawnił ponad tysiąc dokumentów związanych z historią zmarłego Epsteina. Dokumenty te zawierały w szczególności nazwiska znanych polityków, aktorów i biznesmenów związanych z Epsteinem.

Niedawno "Wall Street Journal" ujawnił, że w aktach dotyczących jego sprawy wiele razy pojawia się nazwisko prezydenta USA Donalda Trumpa. Gazeta zaznaczyła jednak, że samo występowanie nazwiska w dokumentach nie oznacza, że dana osoba dopuściła się nieodpowiednich działań.

Biały Dom uważa medialne doniesienia za fake newsy. Sąd odmówił publikacji listy klientów Epsteina, postanowiono też, że śledztwa w sprawie Epsteina nie będą już kontynuowane, ponieważ - jak podkreślano - "w dokumentach nie było niczego, co stanowiłoby podstawę dla dalszego śledztwa albo ścigania".

Źródło: "The Washington Post" / CBS / "The Wall Street Journal"

