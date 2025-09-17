Wystawny bankiet i salwy honorowe. Tak król Karol III przyjął Donalda Trumpa
Bankiet z udziałem 160 gości stanowi zwieńczenie pierwszego dnia oficjalnej wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Podczas przyjęcia król Karol III docenił "osobiste zaangażowanie" prezydenta USA w dążenie do pokoju. Trump z kolei określił wizytę na brytyjskim dworze jako "jedno z największych wyróżnień w jego życiu". Para prezydencka odbyła podczas wizyty również osobiste spotkanie z księciem Wiliamem i księżną Kate. Nie zabrakło amerykańskich akcentów.
W skrócie
- Donald Trump wraz z żoną Melanią uczestniczyli w wystawnym bankiecie na zamku Windsor podczas oficjalnej wizyty w Wielkiej Brytanii.
- Król Karol III pochwalił osobiste zaangażowanie Trumpa w dążenie do pokoju, podkreślając specjalne więzi między Wielką Brytanią a USA.
- W bankiecie uczestniczyli członkowie amerykańskiej administracji i brytyjskiej rodziny królewskiej, serwując gościom wykwintne dania i wyjątkowe trunki.
Donald Trump został zaproszony w środę na wystawny królewski bankiet w zamku Windsor, który zakończył pierwszy dzień drugiej wizyty prezydenta USA w Wielkiej Brytanii. Podczas uroczystego wieczoru obaj przywódcy zabrali głos.
Na początku wydarzenia król Karol III przed około 160 gośćmi pochwalił to, co nazwał "osobistym zaangażowaniem" Trumpa w dążenie do pokoju.
- Nasze kraje, Wielką Brytanie i USA, łączą najbliższe w historii stosunki w dziedzinie obrony, bezpieczeństwa i wywiadu - stwierdził Król Karol. - Dziś, gdy tyrania po raz kolejny zagraża Europie, my i nasi sojusznicy jednoczymy się, by wesprzeć Ukrainę, powstrzymać agresję i zapewnić pokój - powiedział, dodając, że "szczególne" relacje między Londynem i Waszyngtonem "czynią nas bezpieczniejszymi i silniejszymi na przestrzeni pokoleń", wskazując przy tym na poświęcenie poniesione w czasie wojen i długotrwałą dwustronną współpracę handlową.
Ze swojej strony Trump określił wizytę jako "jedno z największych wyróżnień w jego życiu", oddając hołd stosunkom transatlantyckim, nazywając Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone "dwoma nutami w jednym akordzie". - Każda z nich piękna sama w sobie, ale naprawdę przeznaczona do wspólnego grania - powiedział Trump.
Wielka Brytania. Ujawniono listę zaproszonych na bankiet. Małżeństwo Trumpów gości w Windsorze
Pałac Buckingham opublikował listę gości biorących udział w uroczystym bankiecie. Uczestnikami wydarzenia są m.in. pierwsza dama Melania Trump, królowa Kamila, książę Walii William z żoną księżną Kate, córka Trumpa - Tiffany z mężem. Przy stole zasiadają także przedstawiciele amerykańskiej administracji, w tym sekretarz stanu Marco Rubio, minister finansów (skarbu) Scott Bessent i specjalny wysłannik Steve Witkoff. Na liście znalazł się również szef brytyjskich służb wywiadowczych MI6 Richard Moore.
Pojawią się także przedstawiciele czołowych amerykańskich firm: Apple, Nvidii i Open AI.
Gościom zostanie podana panna cotta z rukwi wodnej na kruchym parmezanowym cieście z sałatką z jajek przepiórczych, kurczak zawijany w cukinii z tymiankowym, pikantnym sosem oraz lody waniliowe z sorbetem malinowym i gotowanymi śliwkami. Dla osób niejedzących mięsa przygotowano filet z turbota z cukinią w sosie verde. Do kolacji zostaną podane wina.
Po kolacji gościom zaproponowane zostanie porto z 1945 r., z okazji objęcia przez Trumpa urzędu 45. prezydenta Ameryki, szampan z 1912 r., upamiętniający rok urodzenia matki prezydenta USA, a także whisky zabutelkowana z okazji Złotego Jubileuszu królowej Elżbiety II w 2002 r.
Donald Trump z wizytą w Wielkiej Brytanii. Oficjalne powitanie przez następcę tronu
Wizyta Donalda Trumpa i jego żony Melanii w Wielkiej Brytanii rozpoczęła się od oficjalnego powitania, salwy honorowej, parady żołnierzy konnych i przelotu samolotów Red Arrows. Przybycie prezydenta USA uczciło około 120 koni i 1300 członków brytyjskiej armii - niektórzy w czerwonych tunikach i hełmach ze złotymi piórami.
Prezydent i pierwsza dama zostali powitani przez następcę tronu księcia Williama i jego żonę księżną Kate. W otoczeniu ścisłej ochrony i poza zasięgiem wzroku tysięcy demonstrantów skandujących antytrumpowskie hasła w Londynie, William i Kate odprowadzili Trumpa i jego żonę na spotkanie z czekającym Karolem i królową Kamilą.
Jednocześnie z sześciu dział z czasów I wojny światowej na wschodnim trawniku zamku wystrzelono 41 salw honorowych. Następnie Trumpowie i członkowie rodziny królewskiej zostali przewiezieni czarną i złotą karocą, otoczoną przez kawalerię, przez posiadłość Windsor w kierunku prawie tysiącletniego zamku, gdzie Trump i Karol obejrzeli straż honorową.
Wizyta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Dwór zadbał o amerykańskie akcenty
Podczas wizyty w Windsorze Trump złożył wieniec na grobie królowej Elżbiety II i obejrzał kolekcję przedmiotów związanych z USA, w tym list wysłany przez prezydenta Abrahama Lincolna do królowej Wiktorii w 1862 roku po śmierci księcia Alberta.
Trumpowie odbyli również prywatne spotkanie z Williamem i Kate, które biuro Pałacu Kensington określiło jako "ciepłe i przyjazne".
Na zakończenie spotkania goście będą mogli posłuchać dźwięków dud, co ma być symbolicznym oddaniem hołdu matce Trumpa Mary Anne MacLeod pochodzącej ze Szkocji. Noc ze środy na czwartek Trump z żoną Melanią spędzi na zamku Windsor.