Litewscy rolnicy nie dołączą do Polaków. Wskazują na inne zagrożenie

Strajk rolników. Litewscy rolnicy nie będą blokować ukraińskiego zboża

- Zorganizowaliśmy wspólny okrągły stół, rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy, co należy zrobić. Oczywiście, my też twierdzimy, że trzeba przeprowadzać kontrole, rozliczanie i wiele innych rzeczy, których nie robi rząd litewski, ale nie będziemy urządzać blokad, jak Polacy - oświadczył.

Rolnicy zablokują granicę Polska-Litwa. W tle tzw. karuzela zbożowa

Zgodnie z zapowiedziami polskich rolników blokada przejścia granicznego między Polską a Litwa ma rozpocząć w piątek 1 marca. Strajkujący deklarowali, że to ich działań mają dołączyć również Litwini. Stanowisko Maciujauskasa zdaje się jednak zaprzeczać tym twierdzeniom.

Decyzję o podjęciu akcji protestujący uzasadniają tzw. systemem karuzeli zbożowej. Polega on na tym, że ukraińskie zboże wjeżdża do województwa lubelskiego czy podkarpackiego jako tranzyt przez Polskę, następnie kieruje się na Litwę, a po przekroczeniu granicy, przestaje być śledzony przez polskie służby. Wówczas samochód ze zbożem wraca na granicę i zmienia dokumenty, a ładunek staje się towarem unijnym, który swobodnie wjeżdża do Polski.