- Nie rozumiecie, jaki to będzie miało wpływ na stabilność naszych rynków finansowych - tak według "Financial Times" miał krzyczeć Olaf Scholz do Andrzeja Dudy podczas spotkania w Brukseli. Kanclerz Niemiec miał emocjonalnie zareagować na pomysł polskiego prezydenta, dotyczący wydania Kijowowi zamrożonych w Europie rosyjskich aktywów państwowych. - Nawet nie używacie euro - burzył się kanclerz.