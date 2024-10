Sondaż CBOS. Połowa Polaków popiera kandydaturę Harris

Jak zauważono, Harris ma przewagę nad swoim konkurentem we wszystkich grupach wyróżnionych ze względu na podstawowe cechy społeczno-demograficzne , takie jak płeć, wiek, wielkość miejsca zamieszkania i status społeczno-ekonomiczny.

Wybory prezydenckie USA. Kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych?

Jak wynika z badania, 89 proc. wyborców KO popiera kandydatkę demokratów . Za Harris jest także 88 proc. wyborców Lewicy, 60 proc. wyborców Trzeciej Drogi, 32 proc. elektoratu Prawa i Sprawiedliwości . Najniższą popularnością aktualna wiceprezydent USA cieszy się wśród wyborców Konfederacji - jest to 16 proc.

To właśnie wyborcy Konfederacji najmocniej wspierają kandydaturę Trumpa - popiera go 62 proc. elektoratu partii. Kandydata Republikanów popiera 54 proc. wyborców PiS oraz 27 proc. głosujących na Trzecią Drogę. W przypadku Lewicy i KO jest to kolejno 4 proc. oraz 2 proc. wyborców.40 proc. badanych uważa, że zwycięstwo w wyborach odniesie Kamala Harris.