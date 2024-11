Od wicekanclerza do kandydata na kanclerza: federalny minister gospodarki Robert Habeck ogłosi w piątek swoją kandydaturę na kanclerza - powiadomił portal tygodnika "Der Spiegel", powołując się na informatorów w partii Zielonych. O decyzji ministra informowały też między innymi telewizja publiczna ARD i tabloidowy dziennik "Bild".

W ostatnich wyborach do Bundestagu w 2021 roku Habeck zrezygnował z kandydowania na rzecz Annaleny Baerbock . W lipcu tego roku obecna minister spraw zagranicznych RFN oświadczyła w wywiadzie dla CNN, że nie zamierza ponownie ubiegać się o stanowisko kanclerza.

Wielu członków partii dostrzegło wtedy szansę dla obecnego zastępcy Olafa Scholza , ale przez całe lato zachowywał on w tej sprawie dyskrecję - przypomniał "Der Spiegel".

Sam kanclerz planuje również przeforsować w styczniu głosowanie nad wotum zaufania. Opozycja naciska na znacznie wcześniejszy termin - ma to być swoisty wstęp do ewentualnych przedterminowych wyborów do Bundestagu.