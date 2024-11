- Chcę powiedzieć, że dzisiejszy wieczór wydaje nam się zły i niewłaściwy, wręcz tragiczny w dniu takim jak ten , kiedy Niemcy muszą pokazać jedność i zdolność do działania w Europie - ocenił Robert Habeck, dodając, że zdaje sobie sprawę, że niemiecka koalicja nie miała najlepszej reputacji.

Mimo to zdaniem wicekanclerza dymisja ministra finansów Christiana Lindnera (FDP) była ostatecznie "równie logiczna, co niepotrzebna". - Nie było konieczne, aby wieczór zakończył się w ten sposób. Niemcy mają do odegrania swoją rolę w Europie - mówił cytowany przez niemiecką agencję dpa.