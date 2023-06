Joe Biden zabrał głos dzień po wizycie sekretarza stanu USA Antonego Blinkena w Chinach. Prezydent USA wspomniał o sytuacji zestrzelenia balonu szpiegowskiego, który należał do władz w Pekinie i wysłany został na amerykańskie niebo.

- Powodem, dla którego Xi Jinping bardzo się zdenerwował, kiedy zestrzeliłem ten balon wypełniony sprzętem szpiegowskim, był fakt, że o tym nie wiedział. (...) To wielki wstyd dla dyktatorów, kiedy nie wiedzą, co się stało - ocenił Biden.

Wypowiedź Joe Bidena wywołała ogromne poruszenie na świecie. Głos w sprawie zabrał m.in. rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który skrytykował postawę prezydenta Stanów Zjednoczonych.

- Z jednej strony są to oczywiście bardzo sprzeczne przejawy polityki zagranicznej USA, które mówią o dużym elemencie nieprzewidywalności, co stało się nie do przyjęcia dla ogromnej liczby państw - podkreślił.

- Widzieliśmy ostatnio informację o kontaktach sekretarza stanu USA w Pekinie w sprawie różnych pojednawczych oświadczeń, a tu niezrozumiała rekompensata od głowy państwa. To ich sprawa. Mamy bardzo złe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i bardzo dobre z Chinami - dodał.



Xi Jinping oburzony słowami Bidena

Przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin w trakcie briefingu prasowego odpowiedziała na słowa prezydenta USA. Jak podkreśliła, komentarz Joe Bidena jest "śmieszny".

- Uwagi strony amerykańskiej są skrajnie śmieszne i nieodpowiedzialne. Poważnie naruszają podstawowe fakty, protokół dyplomatyczny i godność polityczną Chin - stwierdziła rzeczniczka resortu Mao Ning.

- Chiny są z tego bardzo niezadowolone i zdecydowanie się temu sprzeciwiają - podsumowała.

Według MSZ Chińskiej Republiki Ludowej rywalizacja z USA ostatnimi czasy przekształciła się w pełnowymiarowy kryzys dyplomatyczny.

