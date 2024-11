Baza w Redzikowie. Kreml reaguje, mówi o "próbie powstrzymania" Rosji

- To nic innego jak próba powstrzymania naszego potencjału militarnego , co oczywiście prowadzi do przyjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia parytetu - mówił Pieskow cytowany przez agencję Reutera. Nie zaznaczył jednak, jakiej odpowiedzi Moskwy można się spodziewać.

- To potwierdzenie, że prezydent Putin miał rację . Plany te są nadal realizowane. Jest to rozwój amerykańskiej infrastruktury wojskowej na terytorium Europy w kierunku naszych granic - powiedział Pieskow.

Baza w Redzikowie. Generał Pacek: Kapitalne znaczenie w odstraszaniu

To kolejny raz, kiedy Federacja Rosyjska reaguje na informacje o zbliżającym się otwarciu bazy antyrakietowej w Redzikowie . W połowie października wiceszef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Aleksander Gruszko stwierdził, że jest to kolejna eskalacja napięć między Warszawą a Moskwą .