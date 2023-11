Kreml oburzony na decyzję polskiego MON. "Białoruś wie, co robić"

Urzędnik odniósł się do informacji z Polski w trakcie briefingu prasowego. Dmitrij Pieskow zapytany został o opinię rosyjskich władz na temat utworzenia w naszym kraju kolejnego batalionu czołgów, które trafią do jednostki wojskowej w Czartajewie koło Siemiatycz .

- Mamy świadomość zagrożeń, doskonale zdajemy sobie sprawę, że władcy Kremla rozpętali wojnę, dlatego, że chcą odbudować imperium rosyjskie, które zawsze było groźne dla narodów, które zamieszkiwały w sąsiedztwie. W związku z tym, żeby nie dopuścić do zaatakowania naszej ojczyzny, wzmacniamy wojsko polskie, powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe - stwierdził wówczas minister obrony narodowej.

Oburzenie na Kremlu

- Oczywiście, to kolejny krok w kierunku eskalacji napięcia, nic więcej . W tym przypadku nasi białoruscy przyjaciele wiedzą, co robić. I w ogóle robią wszystko, co konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo - podkreślił.

- Prace trwają. Jest to z pewnością powód do niepokoju. Taka jest rzeczywistość, wręcz agresywność Polski, taki wrogi stosunek zarówno do Białorusi, jak i do Federacji Rosyjskiej - dodał.