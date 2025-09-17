O decyzji szwedzkiego resortu rolnictwa Peter Kullgren poinformował w trakcie konferencji prasowej. Polityk przekazał, że środki na ten cel zostały zapisane w budżecie na kolejny rok.

- W strategii bezpieczeństwa żywnościowego, którą przedstawiliśmy wiosną, ogłosiliśmy przeznaczenie 50 milionów koron szwedzkich na zwiększenie naszych rezerw żywnościowych. Teraz idziemy o krok dalej i przeznaczamy dodatkowe środki na ten okres budżetowy. W 2026 roku kwota ta wyniesienie około 600 milionów koron szwedzkich (około 65 mln dolarów - red.) - stwierdził.

Jednocześnie minister zapowiedział, że w 2027 roku będzie to 700 mln koron szwedzkich (76 mln dolarów), a w 2028 roku - 850 milionów koron szwedzkich (92 mln dolarów).

NATO. Szwecja zwiększa wydatki na obronność

Dwa dni wcześniej premier Szwecji Ulf Kristersson przedstawił plan budżetowy dla tamtejszych sił zbrojnych. W 2026 roku rząd przeznaczy na obronność o 2,8 mln dolarów więcej, niż rok wcześniej, osiągając poziom 2,8 proc. PKB.

- Robimy kolejny ważny krok w kierunku wzmocnienia szwedzkiej obronności - przekonywał szef rządu.

Szwedzki premier zapowiedział, że kraj zamierza osiągnąć cel NATO wynoszący 3,5 proc. PKB do 2030 roku.

Szwedzkie przygotowania do konfliktu zbrojnego. Rozesłano specjalną broszurę

O tym, że szwedzkie władze prowadzą przygotowania do konfliktu zbrojnego świadczą nie tylko wydatki budżetowe, ale także inne inicjatywy podejmowane przez rząd. W listopadzie 2024 roku do obywateli trafiła specjalna broszura, która informowała, jak zachować się "w razie sytuacji kryzysowej lub wojny".

32-stronnicowy dokument zawierał wskazówki dotyczące różnego rodzaju zagrożeń. W tekście znalazły się zapisy dotyczące nie tylko konfliktu zbrojnego, ale także terroryzmu, cyberataków czy dezinformacji.

"Nie mamy gwarancji wolności. Musimy chcieć i mieć odwagę bronić naszego wolnego społeczeństwa, nawet jeśli wymaga to od nas poświęcenia. Jeśli dojdzie do ataku na Szwecję, nigdy się nie poddamy. Wszelkie informacje o zaprzestaniu oporu są fałszywe" - napisano.

