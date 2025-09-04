Z projektu przyszłorocznego budżetu, przyjętego przez centroprawicowy rząd Petteriego Orpo wynika, że począwszy od 2026 r. na zamówienia zbrojeniowe przeznaczone zostanie 6 mld euro. To 15-krotnie więcej w porównaniu z kwotą 0,4 mld euro zapisaną na ten rok.

"Dzięki wielokrotnie większym zamówieniom siły zbrojne, głównie wojska lądowe, zmodernizują sprzęt oraz wymienią starzejące się systemy" - podkreślono w komunikacie rady ministrów.

Finlandia się zbroi. Większe wydatki na obronność

Wiosną tego roku fińskie władze podjęły decyzję o zwiększeniu wydatków obronnych Finlandii do 3 proc. PKB, a cel ten ma być osiągnięty przed 2030 r. Ponadto Finlandia zobowiązała się do dalszego zwiększenia wydatków na obronność do 3,5 proc. PKB w kolejnej dekadzie, tj. do 2035 r., zgodnie z celem przyjętym przez kraje NATO.

Finlandia została oficjalnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego w kwietniu 2023 roku.

"Wydatki na zbrojenia stają się ogromne" - stwierdziła minister finansów Riikka Purra, tłumacząc jednocześnie powody cięć budżetowych w wielu różnych obszarach społecznych, jak. np. w sektorze innowacji, budownictwa mieszkaniowego i w polityce klimatycznej. W ramach polityki zaciskania pasa, zmniejszone zostaną dotacje oraz różne formy ulg dla firm czy dla start-upów, a także wsparcie materialne dla imigrantów.

Według wyliczeń resortu finansów Finlandii deficyt budżetowy w roku przyszłym wyniesie 8,7 mld euro przy wydatkach 90,3 mld euro i wpływach 81,6 mld euro.

Finlandia się zbroi. Media: Kraj przygotowuje się do wojny

"Przyszłość obywateli rysuje się w ponurych barwach, szczególnie, że obecna stopa bezrobocia (ponad 10 proc.) należy do najwyższych w UE i jest kosztowna" - pisze "Iltalehti".

Według dziennika rządowy projekt budżetu utwierdza w przekonaniu, że "Finlandia przygotowuje się do wojny".

"Nie chodzi już jedynie o utrzymanie stanu obronny, ale o przygotowanie się na atak Rosji. Zagrożenie to nie jest teoretyczne, ale realne" - podsumowuje "Iltalehti".

