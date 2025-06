Urzędnicy zaapelowali jednocześnie, by załogi jednostek przepływających przez Zatokę Fińską były przeszkolone z umiejętności tradycyjnego czytania map morskich, bez polegania na urządzeniach elektronicznych.

- Mapa i kompas to niezawodny zestaw, jeśli ma się wiedzę, jak z tego korzystać - powiedział szef departamentu bezpieczeństwa morskiego w fińskiej straży granicznej Mikko Hirvi.

Przypomniano przy tym, że popularne na łodziach elektroniczne plotery nawigacyjne, wyświetlające cyfrową mapę morską i położenie jednostki w czasie rzeczywistym, nie należą, zgodnie z ustawą o ruchu wodnym, do podstawowych narzędzi nawigacyjnych.

Zwrócono przy tym uwagę, że Rosja posiada systemy i bazy do prowadzenia walki elektronicznej, zlokalizowane w Zatoce Fińskiej, m.in. w rejonie Petersburga oraz w południowej części Bałtyku w Obwodzie Królewieckim . Rosjanie wykorzystują też własny system nawigacji satelitarnej Glonass.

W swoim oświadczeniu minister podkreślił, że NATO "ma braki", które wymagają szybkich działań i długoterminowych inwestycji ze strony wszystkich członków NATO. Finlandia, jako kraj frontowy, w szczególności jest zainteresowana tym by europejskie państwa NATO wzmocniły swoje zdolności obronne. W trudnej sytuacji sprzęt i wojska sojusznicze zostaną wykorzystane do obrony krajów na wschodniej flance - dodał.

Hakkanen przypomniał, że uwaga USA w skali globalnej stale przesuwa się w stronę Azji, co doprowadziło do zmniejszenia wkładu Amerykanów w obronę Europy, a proces ten rozpoczął się już za administracji prezydenta Joe Bidena , poprzednika Donalda Trumpa.

Jeszcze w kwietniu fiński centroprawicowy rząd premiera Petteriego Orpo zadeklarował, ustalając kilkuletnie ramy budżetowe, że Finlandia osiągnie poziom 3 proc. PKB na obronność do 2029 r. W ostatnich latach kraj przeznaczał na obronę ok. 2,4-2,5 proc. PKB, tj. ok. 6,2-7,3 mld euro.