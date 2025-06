Kolejny głos sprzeciwu, nie chcą wydawać więcej. "Mamy inne priorytety"

- Słowacja ma inne priorytety niż zbrojenia w nadchodzących latach - powiedział premier tego kraju. To kolejny głos sprzeciwu wobec zwiększenia wydatków na obronę do 5 proc. PKB w państwach należących do NATO. Robert Fico dodał, że Słowacja podobnie jak Hiszpania "musi zachować suwerenne prawo do decydowania, w jakim tempie jest gotowa zwiększyć budżet, aby osiągnąć cel NATO w 2035 r.".