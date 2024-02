Zdaniem instytucji unijnej polskie prawodawstwo nie wprowadziło w pełni do swojego porządku dyrektywy , która odpowiada za ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

Jak podkreślono w komunikacie, "przepisy te mają na celu zapobieganie i ograniczanie szkodliwych emisji do powietrza, wody i gleby, a także zapobieganie wytwarzaniu odpadów".

Komisja Europejska wszczęła procedurę przeciwko Polsce

KE oceniła również, że niedostosowanie się Polski do pełni zapisów unijnego dokumentu "utrudnia udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących emisji przemysłowych", ponieważ dostęp do informacji publicznej i wymiaru sprawiedliwości nie został poprawnie włączony do prawa krajowego.