Przypomniano, że w 2006 roku, Jourova została w wyniku operacji służb antykorupcyjnych aresztowana pod fałszywym zarzutem przyjęcia łapówki. Pokazowe zatrzymanie odbyło się na lotnisku, kiedy wracała z podroży zagranicznej. Spodziewano się wymusić na niej obciążenie premiera rządu. W areszcie wydobywczym usiłowała popełnić samobójstwo, pisząc wcześniej list pożegnalny do dwudziestoletniego syna Adama i piętnastoletniej córki Markety. Ostatecznie ocalała. Wydarzenie to zdeterminowało ją do postanowienia, że żadnej inna sytuacja w życiu nie zmusi jej do poddania się czy zaniechania działania w imię zasad, gdziekolwiek by była i jaką pełniła rolę.