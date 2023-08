Kolejna kolumna bojowników Prigożyna na Białorusi. "Żelazne kontenery"

Konwój tworzyć ma 15 pojazdów. W większości są to ciężarówki przewożące "duże, żelazne kontenery", które podobne są do morskich. "Nie wiadomo, co dokładnie jest w nich transportowane" - napisano, dołączając do wpisu na platformie Telegram zdjęcie trasy wagnerowców, jak i samej kolumny.