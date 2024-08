Według holenderskiego urzędu ochrony danych DPA Uber przez ponad dwa lata przesyłał dane kierowców z Europy do Stanów Zjednoczonych i nie zabezpieczał ich w odpowiedni sposób.

" To stanowi poważne naruszenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych" - podkreślił urząd, odnosząc się do obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów RODO. Uber zaprzecza, że naruszył unijne regulacje.

Holandia. Uber z olbrzymią karą, zapowiada odwołanie

Według agencji Associated Press do naruszenia przepisów miało dojść po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE z 2020 roku o nieważności tzw. Tarczy Prywatności - mechanizmu stosowanego przez firmy działające w UE przy wysyłaniu danych do USA - w związku z obawami, że umożliwia ona wgląd w te dane amerykańskim władzom.