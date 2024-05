Mierzący 15 metrów jacht Alboran Cognac z dwiema osobami na pokładzie został zaatakowany przez orki - podała służba ratownictwa morskiego Hiszpanii . Pasażerowie zgłosili, że odczuli nagłe uderzenia w kadłub i ster , zanim woda zaczęła przedostawać się do jachtu.

Po zaalarmowaniu służb ratowniczych pobliski tankowiec zabrał ich na pokład i przetransportował na Gibraltar . Jacht pozostawiono w dryfie i ostatecznie zatonął. Ten incydent jest kolejnym z serii ataków orek na nieduże jednostki morskie wokół Cieśniny Gibraltarskiej oddzielającej Europę od Afryki oraz u atlantyckich wybrzeży Portugalii i północno-zachodniej Hiszpanii. Powtarzają się one od czterech lat.

Jak uważają eksperci, atakujące statki orki tworzą subpopulację około 15 osobników. Ssaki te należą do rodziny delfinów. Dorosłe osobniki mogą mierzyć do ośmiu metrów i ważyć do sześciu ton.