Do ataku orek na polski jacht doszło w Cieśninie Gibraltarskiej. Zwierzęta przez 45 minut uderzały w płetwę sterową jednostki , powodując duże uszkodzenia i doprowadzając do przecieku.

Polski statek, pochodzący z Gdyni, ostatecznie zatonął , choć próbowano doprowadzić go do portu Tanger Med w Maroko. W akcji ratunkowej udział wzięły Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, holowniki portowe i marokańska marynarka wojenna.

Orki zaatakowały polski jacht. Jednostka poszła na dno

Zatonięcie jachtu wskutek agresji zwierząt skomentował w rozmowie z polsatnews.pl właściciel przedsiębiorstwa Lech Lewandowski. Jak podkreślił, nie wiadomo, dlaczego orki w ostatnim czasie coraz śmielej dopuszczają się podobnych ataków oraz dodał, że jego jednostce przytrafiło się to pierwszy raz.

Według Lewandowskiego zniszczony jacht posiadał kategorię "A", więc teoretycznie powinien wyjść z takiego zdarzenia bez szwanku, jednak jego zdaniem "najwidoczniej nie był przygotowany na takie niedogodności". - Uderzenia były tak mocne, że nie pozwalały ustać na nogach - mówił Lewandowski, oceniając, że "to nie wina jachtu, bo przy takim nasileniu agresji element po prostu nie wytrzymał".

Orki atakują jachty. Setki incydentów i uszkodzonych łodzi

Zapytany o szkolenia załogi i sytuacje kryzysowe Lech Lewandowski wskazał, że na statku są tratwy ratunkowe i kamizelki pneumatyczne, a każdy członek załogi wie, co ma robić w sytuacji zagrożenia. To właśnie ta wiedza i odpowiednie przeszkolenie w obliczu coraz częstszych ataków orek zdają się być kluczowe. Wystarczy spojrzeć na mnożące się w ostatnich miesiącach wypadki, by stwierdzić, że zagrożenie jest poważne.