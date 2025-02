Papież Franciszek od siedmiu dni przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli . We wtorek wieczorem Watykan wydał komunikat, w którym poinformowano, że Ojciec Święty ma obustronne zapalenie płuc i wymaga "bardziej skomplikowanego leczenia".

Papież Franciszek w szpitalu. Nowy komunikat Watykanu

- Mam nadzieję, że papież szybko wyzdrowieje, ponieważ jest potrzebny . Istnieje potrzeba, aby mógł w pełni wznowić swoje życie jako pasterz Kościoła, co w tym czasie jest więcej niż cenne (...). Ten papież jest potrzebny - mówił arcybiskup Paglia.

Jak dodał, "taki jest papież Franciszek". - Na pewno jednym z problemów jego zdrowia jest brak troski o siebie, co zwraca się przeciwko niemu. Może ze strony nas wszystkich powinno być więcej staranności w tym, by go chronić - podkreślał w "La Repubblica". Włoski duchowny nadmienił jednocześnie, że nie brakuje też fałszywych informacji o pogarszającym się stanie papieża.