Kolacja zamieniła się w koszmar. Zamówił kurczaka, dostał martwego gada

W skrócie Mieszkaniec Meerutu zamówił potrawę z kurczaka, w której znalazł martwą jaszczurkę.

Po zjedzeniu skażonego posiłku trafił do szpitala z poważnymi objawami.

Nagranie z incydentu wywołało ogólnokrajową dyskusję o higienie w indyjskich restauracjach.

Jak informują indyjskie media, ofiarą incydentu padł mężczyzna o imieniu Vijay. Według relacji, za pośrednictwem aplikacji Zomato zamówił w znanej lokalnej restauracji Kake Da Hotel kurczaka gotowanego w curry z opcją dowozu do klienta.

Po dostawie, nie podejrzewając niczego, zasiadł do kolacji. W połowie posiłku zauważył jednak podejrzany "kawałek mięsa" zalany sosem. Gdy przyjrzał się mu bliżej, nie mógł uwierzyć własnym oczom - w potrawie znalazła się martwa jaszczurka.

Indie. Znalazł jaszczurkę w zamówionej potrawie, wkrótce trafił do szpitala

Vijay zdecydował się nie kontynuować zanieczyszczonego posiłku. Wkrótce później źle się poczuł, zaczął wymiotować. Na nagraniu, które trafiło do sieci, stając się istnym viralem, można zobaczyć mężczyznę zwijającego się z bólu - tuż obok na ziemi znajdują się naczynia z trefnym zamówieniem.

Ostatecznie mieszkaniec Meerutu musiał zgłosić się do szpitala, gdzie poddany został badaniom.

Tymczasem w sieci wybuchła dyskusja na temat bezpieczeństwa żywności serwowanej w lokalach gastronomicznych w Indiach. W komentarzach zwraca się uwagę na niski standard higieny restauracji i jakości produktów.

Dyskusja w sprawie standardów w indyjskiej gastronomii. Lokal skontrolują władze

Niektórzy z indyjskich internautów nalegali na podjęcie interwencji wobec lokalu. Serwis Times of India zauważa, że rykoszetem oberwała również sama platforma umożliwiająca dostawę posiłków.

"Zomato naturalnie stało się częścią dyskusji. Aplikacje do dostawy polegają niemal wyłącznie na zaufaniu klientów, a każdy poważny błąd restauracji odbija się na platformie" - czytamy.

Władze Meerutu nie zabrały dotąd głosu w sprawie incydentu. Po zamieszaniu w sieci podjęto jednak działania mające na celu skontrolowanie procesu przygotowywania posiłków w restauracji.

