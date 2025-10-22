Incydent z udziałem śmigłowca prezydent Indii. Ugrzązł na lądowisku

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Śmigłowiec z prezydent Indii Droupadi Murmu na pokładzie utknął po wylądowaniu na świeżo wybetonowanej płycie. Służby podjęły interwencję, by wyciągnąć głowę państwa z opresji. W dalszą drogę prezydent była zmuszona udać się drogą lądową.

Incydent podczas lądowania helikoptera z prezydent Indii na pokładzie
Incydent podczas lądowania helikoptera z prezydent Indii na pokładzieX/Muhammad Anwir Shahid/Prakash Singh/AFP

W skrócie

  • Helikopter z prezydent Indii ugrzązł podczas lądowania na świeżo betonowanej płycie w Kerala.
  • Służby ratownicze musiały interweniować, by uwolnić maszynę i zapewnić bezpieczeństwo głowie państwa.
  • Prezydent Droupadi Murmu kontynuowała podróż do świątyni lądowo po incydencie.
Do incydentu doszło w środę rano w Kochi, w stanie Kerala, gdzie prezydent Indii udała się, by odbyć wizytę w świątyni Sabarimala. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że pierwotnym miejscem lądowania rządowego helikoptera miał być Nilakkal.

W ostatniej chwili zadecydowano jednak, że maszyna poleci na Rajiv Gandhi Indoor Stadium. W związku z tym, że w obiekcie nie ma warunków do lądowania, we wtorek wieczorem zdecydowano o stworzeniu lądowiska. 

Incydent na świeżo powstałym lądowisku. Helikopter z prezydent Indii utknął w cemencie

Jedna noc nie wystarczyła, by beton wylany na świeżo zorganizowanym lądowisku zapewnił trwałe i stabilne podłoże. Koła helikoptera ugrzęzły w betonie, tworząc wgłębienia.

    - (Cement - red.) nie stwardniał całkowicie i dlatego nie był w stanie wytrzymać ciężaru helikoptera - tłumaczył wysoki rangą oficer policji, cytowany przez serwis India Today.

    Na miejscu pojawiła się straż pożarna, która wraz z funkcjonariuszami policji wypchnęła maszynę z powstałych wgłębień i umożliwiła prezydent bezpieczne opuszczenie lądowiska.

    Po opuszczeniu helikoptera, Droupadi Murmu udała się w drogę do Pathanamthitty, gdzie odwiedzić miała tamtejsze sanktuarium.

    Źródło: India Today

